Центробанк повысил ключевую ставку сразу до 8,5% годовых Поделиться Поделиться Твитнуть

Банк России сегодня, 17 декабря, по итогам заседания совета директоров (последнего в 2021 году) снова повысил ключевую ставку. На этот раз сразу на один процентный пункт — до 8,5% годовых, говорится в пресс-релизе регулятора.

Центробанк начал цикл повышения ключевой ставки в марте 2021 года из-за ускорения инфляции. Повышение началось с исторического минимума в 4,25%. Весной Банк России повысил ставку на 0,75 процентного пункта, летом — на 1,5 пункта, осенью — ещё на пункт, доведя её до 7,5% годовых.

«При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает возможность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях», — сказано в сегодняшнем релизе.

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