В пяти многоквартирных домах на Нагорном возникли проблемы с отоплением
Причиной могло стать некачественное обслуживание теплоустановок со стороны УК
Жители многоквартирных домов №17, 19, 21, 23 и 25 на ул. Чердынской в Индустриальном районе Перми испытывают проблемы с отоплением, сообщили в пресс-службе Пермского филиала ПАО «Т Плюс».
В компании заявили, что провели полную проверку теплопроводов, по которым тепло поступает в здания, неисправностей в контуре ответственности ресурсоснабжающей организации не выявлено.
По итогам работы комиссии с участием представителей администрации Индустриального района был сделан вывод, что причиной понижения температуры в квартирах могло стать некачественное обслуживание теплоустановок со стороны УК.
Управдомам выданы рекомендации о проведении регулировки теплоустановок зданий.
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