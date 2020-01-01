В пяти многоквартирных домах на Нагорном возникли проблемы с отоплением Причиной могло стать некачественное обслуживание теплоустановок со стороны УК Поделиться Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Жители многоквартирных домов №17, 19, 21, 23 и 25 на ул. Чердынской в Индустриальном районе Перми испытывают проблемы с отоплением, сообщили в пресс-службе Пермского филиала ПАО «Т Плюс».

В компании заявили, что провели полную проверку теплопроводов, по которым тепло поступает в здания, неисправностей в контуре ответственности ресурсоснабжающей организации не выявлено.

По итогам работы комиссии с участием представителей администрации Индустриального района был сделан вывод, что причиной понижения температуры в квартирах могло стать некачественное обслуживание теплоустановок со стороны УК.

Управдомам выданы рекомендации о проведении регулировки теплоустановок зданий.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.