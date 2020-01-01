На СвЖД установлен суточный рекорд погрузки за 30 лет За 16 декабря было погружено более полумиллиона тонн продукции Поделиться Поделиться Твитнуть

Железная дорога

РЖД

За сутки 16 декабря 2021 года погрузка на Свердловской железной дороге достигла рекордных 501,4 тыс. т. Это наивысший суточный показатель с 1991 года.

Как отметили в пресс-службе СвЖД, «если бы такой объём грузов был погружен в автофуры, то караван занял бы всю трассу от Екатеринбурга до Перми».

Основной вклад в результат внесла повышенная погрузка нефтепродуктов (121 тыс. т), на втором месте строительные грузы (85 тыс. т), на третьем — промышленное сырьё (80 тыс. т).

Для сравнения: по итогам 2020 года среднесуточная погрузка на СвЖД зафиксирована на уровне 389,6 тыс. т.

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