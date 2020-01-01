На СвЖД установлен суточный рекорд погрузки за 30 лет

За 16 декабря было погружено более полумиллиона тонн продукции

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Вагоны-минераловозы Железная дорога РЖД

Железная дорога
  РЖД

За сутки 16 декабря 2021 года погрузка на Свердловской железной дороге достигла рекордных 501,4 тыс. т. Это наивысший суточный показатель с 1991 года.

Как отметили в пресс-службе СвЖД, «если бы такой объём грузов был погружен в автофуры, то караван занял бы всю трассу от Екатеринбурга до Перми».

Основной вклад в результат внесла повышенная погрузка нефтепродуктов (121 тыс. т), на втором месте строительные грузы (85 тыс. т), на третьем — промышленное сырьё (80 тыс. т).

Для сравнения: по итогам 2020 года среднесуточная погрузка на СвЖД зафиксирована на уровне 389,6 тыс. т.

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