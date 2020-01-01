Олеся Максименко В выходные в Перми будут работать четыре мобильных пункта вакцинации Привиться могут все желающие старше 18 лет Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

В субботу и воскресенье, 18 и 19 декабря, в Перми будут работать четыре мобильных пункта вакцинации против COVID-19.

Пункт в ТРК «Планета» (шоссе Космонавтов, 162б) будет открыт с 12:00 до 18:00.

В ТРК «СпешиLove» (ул. Спешилова, 114) пункт будет работать с 11:00 до 17:00.

На «Пермской ярмарке» (шоссе Космонавтов, 59) в выходные прививку можно поставить с 10:00 до 18:00.

В ТРК «Семья» (ул. Революции, 13, 2-я очередь, 2-й этаж) вакцинировать население будут с 12:00 до 18:00.

В краевом минздраве напоминают: прививка ставится без предварительной записи, при себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.