Олеся Максименко
В Перми появится новый автобусный маршрут
Он соединит микрорайоны Крохалева и Садовый
С 1 января 2022 года в Перми выйдет на линию маршрут №8 сообщением микрорайон Крохалева — микрорайон Садовый, передаёт ТК «ВЕТТА».
Предполагается, что новый маршрут повысит транспортную доступность улиц Лодыгина, Героев Хасана, Сибирской, Южной и Средней дамб.
При этом изменится схема движения автобусов маршрута №63, также следующих из микрорайона Крохалева до Садового. С нового года они будут идти по улицам Лодыгина, Куйбышева, Белинского, Сибирской, Революции, Средней дамбе, бульвару Гагарина, ул. Крупской до площади Дружбы.
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