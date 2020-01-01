Олеся Максименко В Перми появится новый автобусный маршрут Он соединит микрорайоны Крохалева и Садовый Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С 1 января 2022 года в Перми выйдет на линию маршрут №8 сообщением микрорайон Крохалева — микрорайон Садовый, передаёт ТК «ВЕТТА».

Предполагается, что новый маршрут повысит транспортную доступность улиц Лодыгина, Героев Хасана, Сибирской, Южной и Средней дамб.

При этом изменится схема движения автобусов маршрута №63, также следующих из микрорайона Крохалева до Садового. С нового года они будут идти по улицам Лодыгина, Куйбышева, Белинского, Сибирской, Революции, Средней дамбе, бульвару Гагарина, ул. Крупской до площади Дружбы.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.