Рузанна Баталина корреспондент Афиша уик-энда Рассказываем, что посетить, посмотреть, послушать в эти выходные, с 17 по 19 декабря Поделиться Поделиться Твитнуть

17 декабря в Пермской художественной галерее в рамках просветительского проекта «Химия искусства» откроется детская интерактивная выставка «Чёрно-белое расследование» (0+). Экспозиция познакомит с многообразием видов, художественными особенностями и технологией печатной графики, а также внутренней «кухней» художника-графика.

С 17 декабря в галерее «Дом Боне» проходит выставка Ольги Молчановой-Пермяковой «Не вспугните птиц» (0+). Это выставка графики, посвящённой любимицам художницы — маленьким хрупким птицам. Словно шутя, она наделяет их человеческими чертами, продолжая свои рассуждения о жизни женщины-художника.

17, 18 и 19 декабря на «Заводе Шпагина» пройдёт фестиваль «СнегоWeek» (0+, от 4 лет). В этом году посетителей ждут спектакли и интерактивные постановки под общим названием «Снежные иллюзии», игра «12 волшебных записок» (0+, от 4 лет), мастер-классы по изготовлению пряников, новогодних игрушек и открыток и многое другое. Регистрация на события — на сайте «Завода Шпагина». Там же и в те же дни пройдёт фестиваль SweetLand (0+) — сладкий маркет. Пространство маркета вместит аллеи свободных художников, арт-кафе, потайные уголки и пространства, где происходят чудеса. На фестивале можно стать частью музыкально-поэтических перформансов, создать фуд-инсталляцию, потанцевать, поучаствовать в чемпионате по поеданию конфет и многое другое.

18–26 декабря в 11:00 и в 13:00 в Пермском ТЮЗе продолжится премьерная серия показов сказки «Золушка» (6+). Одна из наиболее известных сказок мировой истории превратилась в версии драматурга Ильи Губина и режиссёра Ирины Ткаченко в «Бег времени в двух действиях по мотивам западноевропейских бродячих сюжетов». Спектакль «Золушка» — о вере в себя, о надежде на лучшее, которая способна в самый тяжёлый момент спасти от меланхолии и хандры, о необходимом и важном умении человека даже в самом тёмном и страшном разглядеть надежду на лучшее.

С 18 декабря в Доме Мешкова можно увидеть выставку «Старообрядцы Верхокамья. Хроники музейных экспедиций» (0+), приуроченную к 50-летию начала изучения Верхокамья и посвящённую памяти Светланы Александровны Димухаметовой (1947–2020), руководителя экспедиций по изучению этой территории, исследователя традиционной народной культуры русских крестьян, директора Пермского краеведческого музея (1989–2006).

«Старообрядцы» в Доме Мешкова

Пермский краеведческий музей

18 и 19 декабря в 11:30 и 14:00 в АЭМ «Хохловка» пройдёт экскурсионный квест «Тайна старого календаря, или Как новый год без ёлки встречали» (0+). Участников ждёт путешествие по старым деревенским избам, где хозяева расскажут о том, как они готовятся к Новому году, покажут «волшебные» предметы, необходимые для свершения важных предновогодних дел, откроют секреты молотьбы и охоты, поведают об особенностях праздничного застолья и даже научат предсказывать будущее.

18 декабря в 15:00 TheatreHD и кинотеатр «Кристалл IMAX» приглашают на документальный фильм «Гоген» (12+), посвящённый жизни и творчеству художника.

18 и 19 декабря в 19:00 Пермский театр оперы и балета им. П. И. Чайковского представит последнюю премьеру 2021 года — оперу Гуно «Фауст» (16+). Над постановкой работали режиссёр Василий Бархатов, дирижёр Артём Абашев, художник-постановщик Зиновий Марголин и художница по костюмам Ольга Шаишмелашвили. К премьере «Фауста» приурочена публичная программа «Лаборатории современного зрителя»: 18 декабря пройдёт лекция музыковеда Гюляры Садых-заде «Фауст и фаустианство в музыке: от Бетховена до Шнитке». 19 декабря известный российский историк искусства, старший научный сотрудник Отдела новейших течений Государственной Третьяковской галереи Сергей Фофанов прочтёт лекцию «Между Фаустом и Заратустрой. Искусство около 1800 года — начало длинной истории современного искусства».

Пермский академический театр оперы и балета

С 19 декабря на сайте Opera Vision можно увидеть трансляцию оперы «Мадам Баттерфляй» (16+) из Дворца искусств королевы Софии. Главные роли исполнят сопрано Марина Ребека и тенор Пьеро Претти.

19 декабря в 15:00 TheatreHD и кинотеатр «Кристалл IMAX» приглашают на балет Чайковского «Щелкунчик» (6+) в хореографии Юрия Григоровича с использованием мотивов постановки Мариуса Петипа.

19 декабря в 17:00 музей PERMM представляет российскую премьеру аудиовизуального перформанса «Рабочий посёлок. Детали» (0+). Это история о жителях и для жителей, рассказанная самими жителями. Их прямая речь стала текстом для музыки перформанса, а их квартиры — местом действия: в комнатах и на кухнях дома №77 на ул. Уральской размещены 38 синхронизированных друг с другом видеопроекторов, экранами для которых служат окна дома, закрытые полупрозрачной калькой. В некоторых окнах располагаются и музыканты (вокальный ансамбль N’Caged и Московский ансамбль современной музыки), таким образом, сценой в этом перформансе станет сам дом, а залом — двор перед ним. Перформанс пройдёт по адресу ул. Уральская, 77 / ул. Циолковского, 7 (двор жилого дома).

До 5 января киноцентр «Премьер» приглашает на новогоднюю комедию «Ёлки-8» (12+). Впервые в кинофраншизе все новеллы основаны на реальных историях. Их герои — люди разного возраста и статуса из разных российских городов, которым удалось в разгар зимы найти свой источник теплоты, смеха и веры в лучшее.

До 14 января 2022 года в Пермской арт-резиденции проходит Международная фотобиеннале — 2021 «Я так вижу» (0+). В экспозиции представлено 130 фотографий из 34 авторских коллекций. На чёрно-белых и цветных фотографиях в исполнении фотографов из России (Перми, Кунгура) и Франции (Crolles, Grésivaudan, Isère) отражена повседневная жизнь обычных людей, жизнь города и провинции без прикрас, с большими и маленькими печалями и радостями. Герои сюжетов — уличные музыканты, садовники, торговцы, обычные прохожие; показаны серьёзные, смешные, трогательные сцены из жизни.

Ежедневно на сайте Cool Play можно посмотреть последний фильм Сергея Соловьёва «P. S. Ути-ути-ути» (18+). Это трогательное авторское высказывание о поэзии и красоте каждого мгновения жизни.

Ежедневно на сайте Cool Play можно посмотреть фильм Ива Монмае «Гражданин Китано» (16+). В фильме показаны встречи Китано с Акирой Куросавой, закулисные кадры со съёмок знаменитых фильмов «Жестокий полицейский», «Сонатина» и других.

Ежедневно можно увидеть запись оперы «Орфей» (16+) из театра Комунале Алигьери. Главные роли исполняют Джованни Сала, Виттория Магнарелло, Алис Грасси и Массимо Альтиери. Дирижёр — Оттавио Дантоне.

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