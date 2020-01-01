Мария Сыропятова За девять месяцев жители Пермского края принесли в ломбарды имущества на 1 млрд рублей За год объём договоров займа в ломбардах вырос на 15% Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Объём договоров займа жителей Пермского края с ломбардами составил 1 млрд руб. за первые девять месяцев 2021 года, что на 15% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом говорят данные пермского отделения Банка России.

В целом с января по сентябрь 2021 года в регионе было заключено более 140 тыс. договоров займа, их число по сравнению с тем же периодом прошлого года снизилось на 5%.

В среднем в Пермском крае оформляют займы в размере 7,5 тыс. руб., при этом за год этот показатель увеличился на 20%.

Чаще всего клиенты ломбардов берут деньги под залог ювелирных украшений, меховых изделий, электроники.

В Прикамье на начало ноября 2021 года зарегистрировано 49 ломбардов. При этом по сравнению с ноябрём 2020 года их число сократилось на 40%. В отделении Банка России по Пермскому краю это связывают с изменением правил выхода ломбардов на рынок.

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