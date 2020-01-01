Елена Синица В Перми подрядчику снизили оплату по контракту за ненадлежащую уборку снега ООО «СУ-57» недополучит 258 тыс. рублей Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Подрядчику, отвечающему за содержание улично-дорожной сети в Кировском районе Перми, снизят оплату по контракту. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Поясняется, что подрядчик ООО «СУ-57» ненадлежащим образом провёл очистку обочин, парковочных карманов от снега. Также он не вывез сформированные снежные валы вблизи пешеходных переходов. Эти нарушения замечены на улицах Маршала Рыбалко, Адмирала Ушакова, Калинина.





Прокурор вынес представление главе администрации Кировского района. МКУ «Благоустройство Кировского района» привлечено к дисциплинарной ответственности за неэффективный контроль над подрядчиком. Кроме этого, подрядной организации оплата по контракту снижена на 258 тыс. руб.

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