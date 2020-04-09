«Клюква» объявляет новогоднее повышение ставок по вкладам! Поделиться Поделиться Твитнуть

Банк «Клюква» в преддверии Нового года поднял ставки по всем вкладам для физических лиц и презентовал новогоднее предложение с праздничной процентной ставкой 7,5% годовых. Вклад «Новогодний»*стал безусловным лидером по доходности среди всей линейки. Открыть вклад можно от 100 тыс. руб. сроком на 366 дней. Обязательное условие — размещение новых денежных средств без расходования и закрытия ранее оформленных в банке вкладов.

Максимальный прирост по остальным вкладам «Клюквы» составил 1% процентный пункт. Вклад «Витамин»** продолжает удерживать высокую позицию. Годовой процент по нему вырос до 7%.

Доходность по вкладу «Мой актив»**также выросла на 1% процентный пункт для срока 366 дней и составляет на текущую дату 6,75%.

По пенсионному вкладу «Забота»**** рост ставки составил 0,5% пункта — теперь можно оформить вклад с возможностью пополнения вклада и снятия процентов с доходностью до 6%.

В преддверии праздников Банк улучшил условия и по самому популярному вкладу в линейке «Клюквы» — вкладу «Мой Мобильный».*****

За открытие в интернет-банке или мобильном приложении вклада «Мой мобильный» с возможностью пополнения и расходования средств Клиент получит бонус — 0,25% к ставке вклада. Доходность по вкладу «Мой мобильный» с учетом бонуса составит 5,25% годовых.

Максимальная ставка по комбинированному вкладу «Мой прибыльный»****** с инвестиционным страхованием жизни сохраняется на уровне 6%. При этом ожидаемая доходность по данному продукту выросла до 12% годовых.

Напомним, вклады до 1,4 млн рублей застрахованы государством. Более подробная информация о новых условиях вкладов доступна на сайте «Клюквы» и по телефону 8 800 100 10 40.

Валюта вкладов — рубли. *Вклад «Новогодний» доступен в розничных офисах банка «Урал ФД» для Клиентов при условии размещения новых денежных средств без расходования и закрытия ранее оформленных в Банке вкладов. Срок вклада — 366 дней. Минимальная сумма вклада — 100 000 руб. Ставка по Вкладу — 7,5% годовых. Выплата процентов происходит в конце срока. Возможность пополнения и расходования средств не предусмотрена. При досрочном закрытии Вклада проценты пересчитываются за весь срок нахождения средств во Вкладе по ставке 0,1% годовых.

****По вкладу «Забота» предусмотрена сумма вклада от 10 000 р., срок вклада — 366 дней, пополнение предусмотрено, частичное расходование и капитализация не предусмотрены. Проценты за весь срок вклада выплачиваются ежемесячно или в конце срока по выбору вкладчика. При досрочном закрытии вклада проценты пересчитываются за весь срок нахождения средств во вкладе по ставкам досрочного расторжения.

**По вкладу «Мой актив» и «Витамин» предусмотрена сумма вклада от 100 000 р., срок вклада — 366 дней, пополнение, частичное расходование и капитализация не предусмотрены. Проценты за весь срок вклада выплачиваются конце срока. При досрочном закрытии вклада проценты пересчитываются за весь срок нахождения средств во вкладе по ставке 0,10% годовых.

*****По вкладу «Мой мобильный» предусмотрена сумма вклада от 10 000 р., срок вклада — 1 830 дней, пополнение, частичное расходование и капитализация предусмотрены. Проценты выплачиваются ежемесячно или капитализируются. При досрочном закрытии вклада проценты сохраняются за полные календарные месяцы и пересчитываются по ставке 0,1% годовых за неполный календарный месяц.

******По вкладу «Мой прибыльный» предусмотрена сумма вклада составляет 100 000 р. Срок вклада — 181 день. Пополнение, частичное расходование, капитализация не предусмотрены. Начисленные проценты выплачиваются по окончании срока вклада. При досрочном изъятии вклада проценты пересчитываются за весь срок нахождения средств во вкладе по ставке 0,1% годовых. Открытие вклада возможно с одновременным заключением и оплатой Вкладчиком договора инвестиционного страхования жизни от ООО «Капитал Лайф Страхование Жизни» и ООО «АльфаСтрахование — Жизнь» в отделении Банка на сумму не меньше суммы вклада «Мой прибыльный».

Клюква — розничный бренд АО КБ «Урал ФД». Универсальная лицензия ЦБ РФ №249 от 09.04.2020. Информация действительна на 16.12.2021.

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