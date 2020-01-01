Елена Синица В Березниках организацию оштрафовали на 1 млн руб. за коррупцию Гендиректор компании передал 248 тыс. руб. за преимущественное право заключения контрактов Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Прикамье организацию оштрафовали на 1 млн руб. за подкуп должностных лиц. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Поясняется, что в 2018 году гендиректор организации в Березниках совершил коммерческий подкуп. Он передал 248 тыс. руб. должностным лицам одного из местных предприятий за преимущественное право заключения контрактов.





В 2019 году Березниковский городской суд признал гендиректора виновным в коммерческом подкупе в крупном размере. Ему был назначен штраф в размере 1 млн руб. В отношении юрлица также возбудили административное дело. Организацию также оштрафовали на 1 млн руб.





Как уточняют в ведомстве, штраф уже выплачен в полном размере.

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