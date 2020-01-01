Олеся Максименко В Пермском крае выявлено 30 «заражённых» территорий В Перми — 312 новых случаев COVID-19 Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае новые заболевшие COVID-19 выявлены в 30 территориях региона.

Наибольшее количество заболевших зафиксировано в Перми, Чайковском и Добрянском округе — 312, 47 и 46 заразившихся соответственно.

В Чернушинском округе поставлено 42 новых диагноза COVID-19, в Чусовском —28, в Бардымском и Осинском — по 23, в Уинском — 21, в Лысьвенском — 17, в Кудымкаре — 12, в Гайнском и Еловском округах — по 11, в Александровском — девять, в Горнозаводском — восемь, в Губахе — семь, в Краснокамском округе — шесть.

По пять инфицированных выявлено в Березниках, Очёрском и Юсьвинском округах, четыре — в Октябрьском округе, по три — в Кунгуре, Ильинском и Кудымкарском округах, по два — в Косинском и Соликамском округах, по одному — в Кизеле, Берёзовском, Кочёвском, Оханском и Юрлинском округах.

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