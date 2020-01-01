Госдума приняла в первом чтении проект закона о доступе в общественные места по ковидному сертификату c QR-кодом Закон начнёт действовать с февраля 2022 года Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Сегодня, 16 декабря, на заседании Государственной думы РФ принят в первом чтении законопроект о доступе в общественные места по ковидному сертификату c QR-кодом.

Согласно документу, регионы смогут вводить электронные сертификаты или QR-коды в общественных местах с 1 февраля будущего года. Они понадобятся для посещения учреждений культуры, ресторанов, непродовольственных магазинов и массовых мероприятий.

На аптеки и магазины, где продают продукты и товары первой необходимости, ограничение не распространится.

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