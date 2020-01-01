Геннадий Сандырев вышел из регионального штаба ОНФ Три года он являлся сопредседателем реготделения Поделиться Поделиться Твитнуть

Бывший сопредседатель регионального отделения Общероссийского народного фронта Геннадий Сандырев вышел из регионального штаба ОНФ. Об этом Сандырев сообщил на своих страницах в социальных сетях. Он отметил, что посвятил деятельности в отделении ОНФ в Пермском крае 10 лет, из них три года занимал должность сопредседателя.

«Считаю, что задачи, поставленные Центральным штабом и лидером нашего движения, мы отрабатывали честно и по совести. Но жизнь меняется, планы становятся всё более масштабными и амбициозными», — пояснил своё решение Геннадий Сандырев.

Он сообщил, что продолжит свою деятельность в федеральном ОНФ в качестве координатора проекта #Легендыспортадетям и руководителя рабочей группы по совершенствованию законодательства в данном направлении.

«Впереди много новых интересных проектов, поэтому я не останавливаюсь и двигаюсь вперёд!» — отметил Сандырев.

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