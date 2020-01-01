Пермский «Уралхим» подвёл производственные итоги за 11 месяцев 2021 года Поделиться Поделиться Твитнуть

В филиале «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим» в городе Перми подвели производственные итоги за 11 месяцев работы в 2021 году.

Общий объём выпущенной за этот период товарной продукции составил 839,5 тыс. т, что превышает уровень производства за 11 месяцев 2020 года на 13% (на 99,2 тыс. т).

Товарного аммиака за январь — ноябрь 2021 года было произведено 216,7 тыс. т, что выше уровня выпуска за тот же период прошлого года на 20% (на 36,7 тыс. т). Объём произведённого карбамида за 11 месяцев 2021 года составил 622,8 тыс. т, что превышает аналогичный показатель 2020 года на 11% (на 62,5 тыс. т).

Алексей Аверьянов, директор филиала «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим» в городе Перми:

— Рост объёмов производства по сравнению с аналогичным периодом 2020 года связан с оптимизацией ремонтной кампании в этом году и проведением работ в максимально сжатые сроки. Большой капитальный ремонт прошлого года позволил создать хороший запас надёжности оборудования и увеличить его производительность. Второе слагаемое успеха — это высокий профессионализм персонала филиала «ПМУ», который в круглосуточном режиме обеспечивает стабильную работу сложнейших химических агрегатов.

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