В Пермском районе введена в эксплуатацию врачебная амбулатория Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство строительства Пермского края

В селе Гамово Пермского района введена в эксплуатацию врачебная амбулатория. Как сообщили в региональном минстрое, работы на объекте полностью завершены. После получения лицензии состоится открытие амбулатории, и жители будут получать медуслуги в новом здании. Планируется, что это произойдёт в начале следующего года, сообщают в краевом минстрое.

Амбулатория рассчитана на 60 пациентов в смену. Это одноэтажное здание с общей площадью помещений 776,36 кв. м. Здесь жители смогут получить неотложную медицинскую помощь, прийти на приём к стоматологу, посетить врачей общей практики, ещё в амбулатории будут оборудованы кабинеты для дневного стационара на три койки. Отметим, что к амбулатории будут прикреплены жители Гамово и восьми близлежащих деревень (всего 7,5 тыс. человек) и люди, которые активно посещают село во время дачного сезона.

Ранее ход работ на объекте проинспектировал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Глава региона подчеркнул, что жителям каждой территории Прикамья важно иметь в шаговой доступности современные больницы и поликлиники, детские сады и школы, а также спортивные объекты. По словам губернатора, за оперативным решением этого вопроса стоит повышение качества жизни населения в территориях.

Отметим, всего в текущем году под контролем минстроя реализуется пять проектов сельских врачебных амбулаторий. До конца года планируется ввести в эксплуатацию амбулаторию в Зюкайке. На стадии проектирования СВА в Ныробе и Оверятах. Ранее была введена в эксплуатацию сельская врачебная амбулатория в деревне Савино Карагайского округа.

Все поликлиники и амбулатории минстрой передаёт Министерству здравоохранения Пермского края оснащёнными необходимой мебелью и современным медицинским оборудованием, что способствует реализации национального проекта «Здравоохранение», утверждённого президентом РФ Владимиром Путиным.

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