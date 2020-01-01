Сроки предоставления субсидий для аграриев в Пермском крае сократятся Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

С начала следующего года в Пермском крае ощутимо сократятся сроки получения субсидий сельхозтоваропроизводителями. Это станет возможным благодаря созданию Центра развития агробизнеса, поскольку новое учреждение начнёт работать по принципу единого окна и будет принимать документы на получение всех мер поддержки аграриев, сообщает сайт губернатора и правительства Пермского края.

Решение о создании данного центра на базе Центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров правительство Пермского края приняло по поручению губернатора Дмитрия Махонина.

Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края:

— Наша задача — создать аграриям условия для учёбы и роста. Желательно в одном месте, как это было сделано в центре «Мой бизнес».

Сегодня приёмом заявок на выплату субсидий, сбором отчётности и принятием решения об оказании финансовой помощи занимаются специалисты Министерства сельского хозяйства и продовольствия Пермского края. Для получения господдержки аграриям приходится последовательно обращаться в несколько отделов ведомства. После передачи полномочий по консультированию аграриев, оформлению документов и выдаче субсидий Центру развития агробизнеса сроки получения господдержки сельхозтоваропроизводителями Прикамья уменьшатся.

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