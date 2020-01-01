В домах Орджоникидзевского района Перми отключат холодную воду Это связано с проведением ремонтных работ Поделиться Поделиться Твитнуть

В компании «Новогор-Прикамье» сообщили об отключении холодного водоснабжения в домах Орджоникидзевского района Перми. Как уточняет ВЕТТА, это связано с проведением плановых ремонтных работ на сетях.

Подача воды будет прекращена 17 декабря с 10:00 в домах по адресам: ул. Черняховского, 28, 30, ул. Городищенская, 5, ул. 2-я Пограничная, 11, ул. Ольховская, 15, 19, 21, 23, 25, 26, 27, 29, 30, 32, 34, 36, 38.

Восстановление водоснабжения запланировано на 10:00 18 декабря.

Пермякам рекомендуют заранее сделать необходимые запасы воды.

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