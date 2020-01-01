Елена Синица Самыми скандальными профессиями года названы контролёры QR-кодов и курьеры За ними идут специалисты кол-центров и врачи Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Исследовательский центр «Зарплата.ру» провёл опрос и выяснил, с представителями каких профессий чаще всего ругались россияне в 2021 году. Опрос проводился во всех регионах РФ, в том числе в Пермском крае.

Было опрошено 1730 респондентов. Люди отвечали, что чаще всего скандалить им приходилось с контролёрами QR-кодов в организациях и общественных местах (12%), курьерами (10%), работниками кол-центров (9%), врачами (7%). Ещё по 5% респондентов рассказали о конфликтах с сотрудниками регистратуры в больницах, таксистами. Лишь 4% указали на кондукторов в общественном транспорте.

Примерно 26% всех респондентов предположили, что на психологическое состояние некоторых работников влияет обилие стрессовых ситуаций в их профессии. Ещё 16% опрошенных считают, что специалисты этих сфер скандалят из-за напряжения от слишком частого общения с незнакомыми людьми.

Около 15% участников опроса связали это с общим недовольством некоторых людей своей работой и жизнью.

Примерно 6% отметили, что на такое отношение влияют негативные эффекты пандемии коронавируса, ненормированный труд и переработки. А вот 4% респондентов сообщили, что причина их частых споров и ругани кроется в маленькой зарплате специалистов.

В связи с этим 30% считают, что повышение зарплаты положительно повлияет на «нервных» специалистов. В то же время ещё 26% думают, что это никак не повлияет на ситуацию.

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