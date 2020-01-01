Елена Синица Краевая прокуратура выявила нарушения качества бесплатного питания для школьников Проверки проводились в Перми, Краснокамске и Соликамске Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Прокуратура Пермского края выявила нарушения при обеспечении школьников бесплатным и качественным питанием. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В частности, были зафиксированы несоблюдение условий хранения продуктов, температурного режима готовых блюд, технологии их приготовления, использование запрещённых продуктов. Например, некоторые продукты не имели документов, подтверждающих их качество и безопасность.

Помимо этого, в рационах питания не было кисломолочной продукции. Также выяснилось, что не проводились осмотры сотрудников пищеблока для выявления признаков инфекционных заболеваний.

В результате прокуроры Краснокамска, Соликамска и Индустриального и Кировского районов Перми внесли представления директорам школ и поставщикам услуг.

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