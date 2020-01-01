Елена Синица
Краевая прокуратура выявила нарушения качества бесплатного питания для школьников
Проверки проводились в Перми, Краснокамске и Соликамске
Прокуратура Пермского края выявила нарушения при обеспечении школьников бесплатным и качественным питанием. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В частности, были зафиксированы несоблюдение условий хранения продуктов, температурного режима готовых блюд, технологии их приготовления, использование запрещённых продуктов. Например, некоторые продукты не имели документов, подтверждающих их качество и безопасность.
Помимо этого, в рационах питания не было кисломолочной продукции. Также выяснилось, что не проводились осмотры сотрудников пищеблока для выявления признаков инфекционных заболеваний.
В результате прокуроры Краснокамска, Соликамска и Индустриального и Кировского районов Перми внесли представления директорам школ и поставщикам услуг.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.