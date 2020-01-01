Елена Синица Пермские приставы взыскали с организации свыше 2 млн руб. необоснованного обогащения Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба УФССП России по Пермскому краю

Как сообщает пресс-служба пермского УФССП, с ООО Инжиниринговая корпорация «Институт промышленного строительства» взыскано более 2 млн руб. необоснованного обогащения.

Поясняется, что в краевой арбитражный суд с иском к этой организации обратился индивидуальный предприниматель. Ранее он был директором организации и на протяжении года за свои деньги оплачивал счета юрлица за электроэнергию, аренду и по договорам лизинга.

В общей сложности на исполнение договорных обязательств организации он потратил порядка 2 млн 250 тыс. руб. При этом затраты ему не возместили. Суд постановил взыскать с общества эту сумму.

Исполнительный документ поступил в межрайонное отделение УФССП по Пермскому краю.

Затем руководство организации-должника уведомили о возбуждении исполнительного производства и предупредили о применении штрафных санкций за неисполнение требований исполнительного документа в установленный законом срок.

В добровольном порядке решение суда исполнено не было, поэтому судебный пристав вынес постановление о взыскании исполнительского сбора. Он составил больше 150 тыс. руб. Кроме этого, был вынесен запрет на совершение регистрационных действий с принадлежащей должнику самоходной техникой и наложен арест на расчётный счёт.

В результате была взыскана вся сумма задолженности, включая исполнительский сбор.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.