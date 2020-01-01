Red Wings запускает рейсы из Перми по четырём новым направлениям Перелёты стартуют в январе 2022 года Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Авиакомпания Red Wings начинает полёты из Перми по четырём новым направлениям. Рейсы в Волгоград, Калининград, Краснодар и Уфу стартуют в январе 2022 года. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Рейсы будут выполняться на самолётах SSJ100, вмещающих 100 пассажиров.

В сообщении подчёркивается, что перелёты субсидируются федеральным и региональным бюджетами, что существенно снижает стоимость билетов.

Полёты в Волгоград и Калининград стартуют 11 января и будут осуществляться по вторникам. Первый рейс в Уфу также планируется 11 января, частота полётов по этому направлению — два раза в неделю (по вторникам и четвергам). Первый перелёт в Краснодар состоится 12 января, рейсы в этот город стоят в расписании по понедельникам и средам.

В 2022 году Red Wings также продолжит полёты из Перми в Махачкалу и Мурманск.

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