Олеся Максименко За сутки коронавирус охватил почти все территории Пермского края Новые случаи заболевания зафиксированы в 42 муниципалитетах Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

По данным Роспотребнадзора, за минувшие сутки новые случаи COVID-19 были диагностированы в 42 территориях Прикамья. Наибольшее количество заболевших зафиксировано в Перми, Чайковском и Октябрьском округе — 298, 44 и 38 заразившихся соответственно.

Кроме того, 34 инфицированных выявлены в Краснокамском округе, 32 — в Пермском районе, 28 — в Добрянском округе, 23 — в Осинском, 19 — в Березниках, 16 — в Красновишерском округе, 13 — в Соликамском, 12 — в Чусовском, девять — в Бардымском.

В Кудымкаре, Лысьвенском и Чернушинском округах — по восемь новых диагнозов COVID-19, в Очёрском, Сивинском и Уинском — по шесть, в Кудымкарском — пять, в Верещагинском округе и Кунгуре — по четыре, в Губахе, Александровском, Гайнском, Гремячинском, Карагайском и Частинском округах — по три, в Берёзовском, Еловском, Ильинском, Кишертском, Куединском, Ординском и Чердынском округах — по два.

По одному заражённому — в ЗАТО Звёздный, Кизеле, Кунгурском районе, Горнозаводском, Еловском, Кудымкарском, Нытвенском и Сивинском округах.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.