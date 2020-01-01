Елена Синица Большинство собственников домов на Компросе дали согласие на установку архитектурной подсветки Депутаты Пермской гордумы планируют продлить срок сбора согласий до 1 марта 2023 года Поделиться Поделиться Твитнуть

На сегодняшний день согласие на установку архитектурной подсветки на фасадах дали жильцы 41 дома на Комсомольском проспекте. Архитектурная подсветка запланирована на 54 домах. Об этом на заседании комитета Пермской городской думы по пространственному развитию и благоустройству сообщил и.о. начальника департамента дорог и благоустройства Сергей Красильников.

Он пояснил, что девять протоколов согласия сейчас находятся в работе. Собственники жилья ещё в четырёх домах отказались от заключения соглашения.

В случае с административными зданиями, подписано 15 соглашений из 24. Один собственник отказался, ещё восемь соглашений находится в работе.

По словам Красильникова, необходимо дополнительное время для получения недостающих согласий.

«Устройство подсветки планируется на 78 зданиях. Получить согласия всех собственников имущества в срок не предоставляется возможным, — пояснил Сергей Красильников. — Для выполнения этих работ необходимо провести дополнительные мероприятия. Они связаны как с ремонтом самого Комсомольского проспекта, так и ремонтом фасадов зданий. Окончание этих работ планируется в 2023 году».

Срок для сбора согласий и предоставления их в горадминистрацию нужно продлить до 1 марта 2023 года, заявил Красильников. Он добавил, что можно было бы продлить и до марта 2022 года, но за зимний период можно не успеть, так как из-за погодных условий все работы приостановлены.

«Работа очень длительная, большинство собственников отказывается. За 1,5 месяца мы получили пять дополнительных соглашений, из которых сейчас подписано три, два — в высокой степени готовности», — пояснил Красильников.

По итогам доклада депутат Сергей Стенно поинтересовался причинами отказа собственников: «Как часто поступают отказы и почему? Что не удовлетворяет собственников жилья?»

По словам Красильникова, есть несколько причин для отказа. В первую очередь, это связано с тем, что фасады домов не отремонтированы. Кроме этого, жители переживают, что с них будет взиматься плата за размещение подсветки и потреблённую ей электроэнергию.

В связи с этим с жителями проводятся собрания, на которых объясняют, что для них монтаж и дальнейшее содержание подсветки будет совершенно бесплатным. Электроэнергию для архитектурной подсветки домов на Компросе будет оплачивать муниципальное предприятие «Горсвет». Красильников также отметил, что после проведения таких собраний собственники всё же принимают решение в пользу установки подсветки.

«Благодарю за ответ. Тем не менее, нужно преодолеть это негативное отношение. В том числе ради эстетичного вида города. Поддерживаю продление срока», — ответил Стенно.

В результате на комитете было принято решение рекомендовать депутатам Пермской городской думы продлить срок сбора согласий до 1 марта 2023 года. Окончательное решение будет принято на пленарном заседании 21 декабря.

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