УЗПМ наращивает объёмы мелкой фасовки Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба УЗПМ

ООО «Уральский завод противогололёдных материалов» (ООО «УЗПМ», входит в бизнес-сообщество WTG) наращивает объёмы производства средств борьбы с наледью в мелкой фасовке. Это стало возможным благодаря вводу в эксплуатацию новой автоматизированной линии, оснащённой современным роботизированным комплексом немецкого производства Haver & Boecker.

Реагент в мелкой фасовке ориентирован на новый для предприятия сегмент — розничные продажи. Покупатели могут приобрести его в крупных торговых сетях и использовать для противогололёдной обработки небольших площадей — придомовой территории, дорожек, мест для стоянки автомобилей.

Пресс-служба УЗПМ

Новая автоматизированная линия позволяет значительно повысить производительность и качество в сравнении с другими способами фасования, минимизировать затраты времени для изменения параметров производства разных видов реагента, сократить сроки отгрузки ПГМ потребителям и улучшить условия работы производственного персонала. Также оборудование обеспечивает глубину линейки за счёт широкого диапазона настроек по размерности мешка от 10 до 50 кг. Обслуживание и контроль линии требует особых компетенций и знаний. Перед началом работы на установке для сотрудников проводят соответствующее обучение.

Высоко оценена и экологичность фасовочной линии. Небольшое количество пыли, возникающее при производстве, собирается фильтром в специальный контейнер для дальнейшей переработки или утилизации. В этом сезоне предприятие планирует выпустить до 20 тыс. т противогололёдного материала в мелкой фасовке.

Дмитрий Пылёв, генеральный директор ООО «Уральский завод противогололёдных материалов»:

— Сегодня мы совершенствуем технологические процессы, находим более эффективные решения, которые позволяют минимизировать технологические потери и повысить качество продукции. Создание высокотехнологичных рабочих мест и рост компетенций кадрового состава позволяют ставить новые задачи по наращиванию мощности до объёмов, которых требует от нас современный рынок противогололёдных материалов. Новая автоматизированная линия открывает новые возможности для предприятия — объём выпуска основного продукта в мелкой фасовке будет увеличен на 50%.

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