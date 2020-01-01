Елена Синица В Перми на рабочем месте скончался врач-акушер ГКБ №4 Прощание с Владимиром Кузнецовым состоится 16 декабря Поделиться Поделиться Твитнуть

14 декабря остановилось сердце Владимира Кузнецова, врача — акушера-гинеколога ГКБ №4

Министерство здравоохранения Пермского края

Во вторник, 14 декабря, на рабочем месте скончался врач — акушер-гинеколог городской клинической больницы №4 Владимир Кузнецов. Об этом сообщает пресс-служба краевого минздрава.

Владимир Кузнецов родился в 1950 году. В 1973-м окончил Пермский медицинский университет. Работал в Большесосновской, Очёрской центральных районных больницах, а также в пермской городской больнице №7. С 1989 года работал в ГКБ №4. С 1989 по 2009 год возглавлял гинекологическое отделение учреждения. Владимир Кузнецов был врачом высшей категории по специальности «акушерство и гинекология».

«Владимира Аркадьевича отличали высокие организаторские способности, дар профессионального предвидения, высокий профессионализм, — говорится в некрологе. — При его непосредственном участии и под его руководством проводились самые сложные оперативные вмешательства — плановые и экстренные».

Прощание состоится 16 декабря в 14:30 в большом зале на ул. Старцева, 61.

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