Елена Синица Объединение в единый округ поддержали 13 территорий Пермского района Публичные слушания должны провести еще четыре сельских поселения Поделиться Поделиться Твитнуть

В Пермском районе 13 сельских поселений провели публичные слушания, на которых поддержали идею преобразования района в муниципальный округ. Об этом в рамках прямого эфира сообщил глава территории Владимир Цветов.

Таким образом в районе остаётся четыре поселения, ещё не высказавшие своё мнение о данном политическом процессе.

Как отметил Цветов, «у нас есть общее понимание с руководителями, советами депутатов этих поселений, что это необходимый и закономерный процесс».

Также стало известно, что в деревне Кондратово публичные слушания по вопросу преобразования района в округ пройдут в январе 2022 года.

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