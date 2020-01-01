Елена Синица
Объединение в единый округ поддержали 13 территорий Пермского района
Публичные слушания должны провести еще четыре сельских поселения
В Пермском районе 13 сельских поселений провели публичные слушания, на которых поддержали идею преобразования района в муниципальный округ. Об этом в рамках прямого эфира сообщил глава территории Владимир Цветов.
Таким образом в районе остаётся четыре поселения, ещё не высказавшие своё мнение о данном политическом процессе.
Как отметил Цветов, «у нас есть общее понимание с руководителями, советами депутатов этих поселений, что это необходимый и закономерный процесс».
Также стало известно, что в деревне Кондратово публичные слушания по вопросу преобразования района в округ пройдут в январе 2022 года.
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