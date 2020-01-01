В Прикамье с начала года на 19,3% снизилось количество ДТП Поделиться Поделиться Твитнуть

В Министерстве транспорта Пермского края прошло заседание комиссии по вопросам безопасности дорожного движения на региональных и федеральных трассах. По итогам 11 месяцев 2021 года в крае на 19,3% снизилось количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими (с 2197 до 1773) и на 21,1% число раненных в них людей (с 2886 до 2261), сообщают в минтрансе.

Такие показатели достигнуты в том числе благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги», реализуемому в Пермском крае.



Несмотря на это, отмечен рост на 1,3% количества погибших в результате ДТП (с 228 до 231). По данным краевого управления ГИБДД, впервые рост зарегистрировали по итогам сентября (+5,1%, с 177 до 186 погибших) и продолжился он в октябре (+6%, с 199 до 211 погибших). Важно, что большинство аварий происходит с участием детей. Так, в регионе с начала года погибло на дорогах 16 несовершеннолетних в возрасте до 16 лет. Если сравнивать с прошлым годом, цифра выросла более чем в пять раз (в 2020 году по итогам 11 месяцев погибло три ребёнка).



Особо аварийными трассами признаны Пермь — Екатеринбург, Нытва — Кудымкар, Кострома — Шарья — Киров — Пермь, Кунгур — Соликамск, Соликамск — Красновишерск, Полазна — Чусовой, Пермь — Ильинский. Одними из основных причин аварий стали выезд на полосу встречного движения и нарушение правил обгона, несоблюдение очерёдности проезда, нарушение правил дорожного движения пешеходами.



По итогам заседания комиссии сотрудники Госавтоинспекции внесли рекомендации и попросили в 2022 году особое внимание уделить созданию и улучшению дорожной инфраструктуры в районе пешеходных переходов.

«В основном аварии происходят из-за наездов на пешеходов на нерегулируемых и регулируемых пешеходных переходах, где страдают в том числе дети. Один из методов, который может повлиять на снижение количества ДТП, — создание разделённых транспортных потоков, где есть отдельная фаза для пешеходов и отдельная для автомобильного транспорта, также эффективно устраивать на региональных трассах, особенно в районе населённых пунктов, искусственные неровности», — пояснил заместитель начальника УГИБДД ГУ МВД России по Пермскому краю Вячеслав Кадочников.

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