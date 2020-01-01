Елена Бардукова

«ПЦБК» установила пост мониторинга качества воздуха в жилой зоне Перми

Первый негосударственный объект начал работу в Голованово

Поделиться
NLB08117

  Влад Нелюбин

Во вторник, 14 декабря, в пермском микрорайоне Голованово начал работу первый негосударственный стационарный пост мониторинга качества атмосферного воздуха. Объект установила группа предприятий «ПЦБК» по инициативе главы города.

NLB07976

  Влад Нелюбин

Пост размещён на территории ДК «Бумажник»: именно здесь сосредоточены социально значимые объекты микрорайона, проходит автодорога с максимальной интенсивностью движения, находятся очистные сооружения предприятия. На крыше поста установлен пробоотборный зонт, внутри — импортные газоанализаторы, которые перерабатывают данные и заводят их в специальную компьютерную программу.

NLB07984

  Влад Нелюбин

Оборудование полностью автоматизировано, что исключает влияние человеческого фактора при отборе и анализе проб. Оно измеряет содержание в воздухе оксида и диоксида азота, аммиака, сероводорода и диоксид серы. При этом жители могут отслеживать показатели и узнавать метеоданные в режиме онлайн на информационных табло, размещенных на самом стационарном посту и в школе №123. Также с показателями качества воздуха можно ознакомиться на специальном сайте https://air-monitor.ru, они обновляются каждый час.

По словам генерального директора ГП «ПЦБК» Юрия Маркова, экологический проект был реализован за полгода в рамках действующей долгосрочной программы по снижению воздействия на окружающую среду.

В церемонии открытии стационарного поста приняли участие глава Перми Алексей Дёмкин, председатель комитета по госполитике и местному самоуправлению Законодательного Собрания Прикамья Александр Бойченко и генеральный директор Группы предприятий «ПЦБК» Юрий Марков.

Алексей Дёмкин, глава Перми:

— Считаю, что это правильно, когда руководители промышленных предприятий города вкладывают всё больше ресурсов в экологическую политику. Ведь это наше общее дело. Информация о состоянии воздуха доступна не только сотрудникам предприятия, но и всем жителям района. Запуск системы мониторинга очень важен, и я уверен, что это далеко не последний шаг компании в рамках реализации природоохранных мероприятий.

Отметим, на протяжении нескольких лет «ПЦБК» является участником нацпроекта «Экология». Предприятие вкладывает солидные инвестиции в природоохранные мероприятия, модернизацию очистных сооружений, увеличивает объёмы переработки макулатуры, занимается лесовосстановлением на арендованных лесных участках и выпуском рыбы в водоёмы Пермского края. Кроме того, компания всегда информирует жителей о своих мероприятиях, размещая информацию в открытом доступе, проводя экскурсии на производство и очистные сооружения.

Александр Бойченко, председатель комитета по госполитике и местному самоуправлению Законодательного Собрания Пермского края:

— В Прикамье экологические проекты реализуют практически все промышленные предприятия, по всей стране действует нацпроект «Экология». В Перми мониторингом качества воздуха занимаются такие промышленные гиганты, как «Лукойл-ПНОС» и «Сибур-химпром», и сегодня к ним присоединилась ещё одна компания. Самое главное — от этого выигрывают жители, они видят реальное положение дел.

В микрорайоне, действительно, отмечают значительное улучшение качества воздуха в Голованово и качество жизни в целом.

«Специально для нас установили табло, и мы видим показатели концентрации веществ, что они минимальные. Люди на себе ощущают заботу предприятия, и это касается не только экологии, но и развития инфраструктуры, — объясняет местный житель Анатолий Ким. -В нашем микрорайоне есть всё для комфортной жизни — спортивные объекты, красивая природа, река Чусовая, больница и ДК рядом. Знаете, многие наши знакомые, которые переехали в центр города, сейчас говорят, что с удовольствием вернулись бы в Голованово».

Напомним, Группа предприятий «ПЦБК» — одна из крупнейших в целлюлозно-бумажной отрали вертикально интегрированных компаний, оказывающая услуги широкого спектра: от заготовки и переработки сырья до выпуска и реализации готовой продукции. На сегодняшний день ГП ПЦБК входит в ТОП-10 крупнейших производителей тарного картона и гофропродукции в России. Планируется, что в 2021 году объём уплаченных налогов составит 3,1 млрд руб. «ПЦБК» предполагает увеличить объём выручки в текущем году до 19,6 млрд руб.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.

Поделиться