Елена Бардукова «ПЦБК» установила пост мониторинга качества воздуха в жилой зоне Перми Первый негосударственный объект начал работу в Голованово Поделиться Поделиться Твитнуть

Влад Нелюбин

Во вторник, 14 декабря, в пермском микрорайоне Голованово начал работу первый негосударственный стационарный пост мониторинга качества атмосферного воздуха. Объект установила группа предприятий «ПЦБК» по инициативе главы города.

Влад Нелюбин

Пост размещён на территории ДК «Бумажник»: именно здесь сосредоточены социально значимые объекты микрорайона, проходит автодорога с максимальной интенсивностью движения, находятся очистные сооружения предприятия. На крыше поста установлен пробоотборный зонт, внутри — импортные газоанализаторы, которые перерабатывают данные и заводят их в специальную компьютерную программу.

Влад Нелюбин

Оборудование полностью автоматизировано, что исключает влияние человеческого фактора при отборе и анализе проб. Оно измеряет содержание в воздухе оксида и диоксида азота, аммиака, сероводорода и диоксид серы. При этом жители могут отслеживать показатели и узнавать метеоданные в режиме онлайн на информационных табло, размещенных на самом стационарном посту и в школе №123. Также с показателями качества воздуха можно ознакомиться на специальном сайте https://air-monitor.ru, они обновляются каждый час.

По словам генерального директора ГП «ПЦБК» Юрия Маркова, экологический проект был реализован за полгода в рамках действующей долгосрочной программы по снижению воздействия на окружающую среду.

В церемонии открытии стационарного поста приняли участие глава Перми Алексей Дёмкин, председатель комитета по госполитике и местному самоуправлению Законодательного Собрания Прикамья Александр Бойченко и генеральный директор Группы предприятий «ПЦБК» Юрий Марков.

Алексей Дёмкин, глава Перми:

— Считаю, что это правильно, когда руководители промышленных предприятий города вкладывают всё больше ресурсов в экологическую политику. Ведь это наше общее дело. Информация о состоянии воздуха доступна не только сотрудникам предприятия, но и всем жителям района. Запуск системы мониторинга очень важен, и я уверен, что это далеко не последний шаг компании в рамках реализации природоохранных мероприятий.

Отметим, на протяжении нескольких лет «ПЦБК» является участником нацпроекта «Экология». Предприятие вкладывает солидные инвестиции в природоохранные мероприятия, модернизацию очистных сооружений, увеличивает объёмы переработки макулатуры, занимается лесовосстановлением на арендованных лесных участках и выпуском рыбы в водоёмы Пермского края. Кроме того, компания всегда информирует жителей о своих мероприятиях, размещая информацию в открытом доступе, проводя экскурсии на производство и очистные сооружения.

Александр Бойченко, председатель комитета по госполитике и местному самоуправлению Законодательного Собрания Пермского края:

— В Прикамье экологические проекты реализуют практически все промышленные предприятия, по всей стране действует нацпроект «Экология». В Перми мониторингом качества воздуха занимаются такие промышленные гиганты, как «Лукойл-ПНОС» и «Сибур-химпром», и сегодня к ним присоединилась ещё одна компания. Самое главное — от этого выигрывают жители, они видят реальное положение дел.

В микрорайоне, действительно, отмечают значительное улучшение качества воздуха в Голованово и качество жизни в целом.

«Специально для нас установили табло, и мы видим показатели концентрации веществ, что они минимальные. Люди на себе ощущают заботу предприятия, и это касается не только экологии, но и развития инфраструктуры, — объясняет местный житель Анатолий Ким. -В нашем микрорайоне есть всё для комфортной жизни — спортивные объекты, красивая природа, река Чусовая, больница и ДК рядом. Знаете, многие наши знакомые, которые переехали в центр города, сейчас говорят, что с удовольствием вернулись бы в Голованово».

Напомним, Группа предприятий «ПЦБК» — одна из крупнейших в целлюлозно-бумажной отрали вертикально интегрированных компаний, оказывающая услуги широкого спектра: от заготовки и переработки сырья до выпуска и реализации готовой продукции. На сегодняшний день ГП ПЦБК входит в ТОП-10 крупнейших производителей тарного картона и гофропродукции в России. Планируется, что в 2021 году объём уплаченных налогов составит 3,1 млрд руб. «ПЦБК» предполагает увеличить объём выручки в текущем году до 19,6 млрд руб.

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