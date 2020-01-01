Олеся Максименко В топ-50 российских персон за 2021 год вошёл представитель Пермского края Сенатор Алексей Пушков занял в рейтинге 35-ю строчку Поделиться Поделиться Твитнуть

Алексей Пушков

Сервис «Медиалогия» представил рейтинг российских персон за 2021 год, в который вошёл сенатор от Пермского края, председатель комиссии по информационной политике и взаимодействию со СМИ СФ РФ Алексей Пушков.

В тройку лидеров топ-50 российских персон за текущий год вошли глава государства Владимир Путин, заместитель руководителя администрации президента РФ — пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков и председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Алексей Пушков занял 35-ю строчку рейтинга.

Добавим, исследование проводилось с 1 января по 12 декабря 2021 года. Рейтинг составлен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 70 тыс. источников.

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