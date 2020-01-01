В Прикамье изменили требования к визуальному оформлению автобусов Подвижной состав предписано украсить слоганом и логотипом юбилея Перми Поделиться Поделиться Твитнуть

ГКУ «Организатор пассажирских перевозок Пермского края» (ОПП), выступающее заказчиком транспортной работы на межмуниципальных маршрутах, внесло корректировки в документацию. Они касаются дизайн-макета, который предписывает перевозчикам визуальное оформление подвижного состава. Об этом сообщает 59.ru.

Полигональный медведь и бело-красное оформление автобусов останутся прежними, но название фестиваля «Пермский период. Новое время» и ссылки на его сайт предписано заменить слоганом и логотипом 300-летия Перми.

«Новый макет утверждён оргкомитетом «Пермь-300». Данное оформление автобусов будет сохранено до окончания действия контрактов с перевозчиками», — рассказали изданию в пресс-службе краевого минтранса.

В ведомстве также отметили, что перевозчиков, которые уже оформили автобусы в ранее действующем стиле, не заставят ничего переделывать.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.