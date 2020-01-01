В МЧС предупредили о гололедице в Пермском крае 15 декабря Осложнит дорожную обстановку снегопад Поделиться Поделиться Твитнуть

В региональном управлении МЧС жителей Пермского края снова предупредили о неблагоприятных погодных условиях в ближайшие сутки. Местами на территории Прикамья на дорогах ожидается сильный гололёд. Об этом сообщает «Рифей».

Водителям и пешеходам рекомендуют быть более внимательными и осторожными на дорогах, а также соблюдать правила дорожного движения.

По данным ЦГМС, в среду, 15 декабря, в течение дня пройдёт снег, температура воздуха повысится до −3°...−8°C. Ветер будет южный, 3–8 м/с.

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