Елена Синица В Перми появятся 126 новых остановочных павильонов Их установку планируется завершить до конца 2022 года Поделиться Поделиться Твитнуть

Администрация Перми обсуждает заключение концессионного соглашения с АО «ЭР-Телеком» по обустройству 126 новых остановочных павильонов. Об этом на заседании комитета Пермской городской думы по экономическому развитию сообщил начальник департамента транспорта Анатолий Путин.

Как пояснил Анатолий Путин, планируется, что новые остановочные павильоны появятся в центральной части города, а также на ул.Мира и Бульваре Гагарина. На данный момент для этих павильонов уже утверждён дизайн-макет. Он подразумевает оснащение павильонов современными средствами информирования и цифровизации.

В частности, будут установлены табло с временем прибытия транспорта, система видеонаблюдения. Кроме этого, в таких павильонах появятся тревожные кнопки и интерактивная панель, позволяющая спланировать маршрут поездки и посмотреть информацию о работе транспорта.

Помимо этого, концессионное соглашение предполагает дооборудование умными модулями 34 павильонов, которые были смонтированы за последний год.

На данный момент вопрос заключения соглашения находится в стадии переговоров. Его планируется заключить в первом квартале 2022 года. К работам по изготовлению и установке подрядчик сможет приступить в дорожно-строительном сезоне 2022 года. Завершить работы планируется также до конца 2022 года.

По итогам доклада депутат Арсен Болквадзе обратил внимание, что новые павильоны планируется установить в основном в центре города. «Не увидел в адресных перечнях, например, Кировский район. Почему так?», — спросил депутат.

Как пояснил Путин, в случае с Кировским районом, установка павильонов планируется в соответствии с федеральным законом 44-ФЗ. Также рассматривается вариант передислокации павильонов из центра Перми.

В результате заседания было принято решение провести круглый стол на тему обновления транспортной инфраструктуры.

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