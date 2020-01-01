Елена Синица
В Перми появится питомник древесных растений
На обеспечение его работы выделено 10 ставок для сотрудников
Комитет по местному самоуправлению на заседании 14 декабря рекомендовал Пермской городской думе расширить функционал Управления экологии и природопользования администрации Перми.
«Проектом решения предусмотрена централизация управления зелёным фондом города», — пояснил необходимость расширения полномочий своего подразделения начальник управления экологии и природопользования администрации Перми Дмитрий Андреев.
В результате в Перми должен появиться питомник древесных растений по выращиванию посадочного материала. Соответствующим подразделениям мэрии Перми на осуществление новых функций будут добавлены десять дополнительных ставок. Они появятся с 1 января 2022 года.
По предложению управления экспертизы и аналитики Пермской городской думы, были исключены ряд функций — координация деятельности по созданию и содержанию зелёных насаждений, а также контроль за их выполнением.
Окончательное решение будет принято на заседании Пермской городской думы 21 декабря.
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