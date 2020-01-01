Елена Синица В Перми появится питомник древесных растений На обеспечение его работы выделено 10 ставок для сотрудников Поделиться Поделиться Твитнуть

Комитет по местному самоуправлению на заседании 14 декабря рекомендовал Пермской городской думе расширить функционал Управления экологии и природопользования администрации Перми.

«Проектом решения предусмотрена централизация управления зелёным фондом города», — пояснил необходимость расширения полномочий своего подразделения начальник управления экологии и природопользования администрации Перми Дмитрий Андреев.

В результате в Перми должен появиться питомник древесных растений по выращиванию посадочного материала. Соответствующим подразделениям мэрии Перми на осуществление новых функций будут добавлены десять дополнительных ставок. Они появятся с 1 января 2022 года.

По предложению управления экспертизы и аналитики Пермской городской думы, были исключены ряд функций — координация деятельности по созданию и содержанию зелёных насаждений, а также контроль за их выполнением.

Окончательное решение будет принято на заседании Пермской городской думы 21 декабря.

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