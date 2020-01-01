Елена Синица За девять месяцев 2021 года на общественном транспорте Перми проехало 134,9 млн человек Доходы от поездок пермяков составили 2,64 млрд рублей Поделиться Поделиться Твитнуть

За девять месяцев 2021 года фактический объём пассажиропотока на общественном транспорте Перми составил 134,9 млн человек. Это составляет 89% от планового показателя. Об этом сообщил начальник департамента транспорта Анатолий Путин на заседании комитета Пермской городской думы по экономическому развитию.

При этом, в размере по месяцам, исполнение показателей пассажиропотока неравномерно, отметил Путин. Так, наилучший показатель зафиксирован в апреле — 91% от плана. На текущий момент он составляет примерно 77%. По словам начальника департамента, это связано с введёнными ограничениями из-за COVID-19.

Кроме этого, Анатолий Путин рассказал, что за эти девять месяцев порядка 49% оплат в общественном транспорте города производились с помощью банковских карт. Доля оплат наличными ежемесячно снижается, и по итогам девяти месяцев составляет 20%.

Использование бесплатных пересадок в этот период также имеет динамику снижения. Их доля составила 13,7%.

Утверждённый кассовый план по доходам за этот период составляет 2 млрд 682 млн руб. За девять месяцев в городскую казну поступило 2 млрд 642 млн руб. То есть, исполнение этого показателя составляет 98,5%, заключает Анатолий Путин. Невыполнение плана связано с «антиковидными» мерами, отмечает он.

По прогнозам, к концу года пассажиропоток может составить 185 млн человек. За этот промежуток времени доходы составят примерно 198 млн руб.

Депутат Сергей Захаров отметил, что расходы на транспортную отрасль всё также превышают доходы.

«Сейчас наши затраты превышают доходную часть на 1,7 млрд руб. Принимаем ли мы какие-то меры, чтобы уменьшить этот разрыв?», — поинтересовался депутат.

Начальник дептранса Анатолий Путин ответил, что расходная часть фиксируется муниципальными контрактами. Так, расходы высчитываются исходя из количества транспорта на маршруте и стоимости километра пробега.

«На текущий момент мы не планируем эти две величины уменьшать. Например, снижать количество транспорта на маршрутах в условиях коронавируса нецелесообразно. Это приведёт к перегрузке транспорта. Расчёт стоимости километра пробега высчитывают по федеральной методике. Основная задача не столько в снижении расходов, сколько в увеличении доходов», — пояснил Путин.

Депутат Марк Коробов также обратил внимание, что в таком случае необходимо более основательно подойти к работе с пассажиропотоком. Он отметил, что, если план не будет выполняться, то придётся вновь повышать стоимость проезда, а «это в корне недопустимо».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.