Пермь встала в 10-балльных автомобильных пробках Причина — сильный снегопад Поделиться Поделиться Твитнуть

По данным сервиса «Яндекс.Карты», во вторник, 14 декабря, в Перми в конце рабочего дня на дорогах образовались 10-балльные автомобильные пробки. Причина — сильный снегопад и несколько ДТП.

По состоянию на 18:00 было сильно затруднено движение на шоссе Космонавтов, улицах Куйбышева, Попова, Чкалова, Компросе.

Спустя полтора часа загруженность улиц оценивается сервисом «Яндекс.Карты» в 9 баллов.

По данным городского департамента транспорта, наблюдаются задержки в движении общественного транспорта, следующего по улицам Попова, Ленина, Куйбышева, Комсомольский проспект, Пушкина, Героев Хасана, Чкалова, Соликамская, шоссе Космонавтов, Стахановская, Карпинского, Мира, Свиязева, Леонова, Малкова, Локомотивная.

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