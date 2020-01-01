Пермь встала в 10-балльных автомобильных пробках
Причина — сильный снегопад
По данным сервиса «Яндекс.Карты», во вторник, 14 декабря, в Перми в конце рабочего дня на дорогах образовались 10-балльные автомобильные пробки. Причина — сильный снегопад и несколько ДТП.
По состоянию на 18:00 было сильно затруднено движение на шоссе Космонавтов, улицах Куйбышева, Попова, Чкалова, Компросе.
Спустя полтора часа загруженность улиц оценивается сервисом «Яндекс.Карты» в 9 баллов.
По данным городского департамента транспорта, наблюдаются задержки в движении общественного транспорта, следующего по улицам Попова, Ленина, Куйбышева, Комсомольский проспект, Пушкина, Героев Хасана, Чкалова, Соликамская, шоссе Космонавтов, Стахановская, Карпинского, Мира, Свиязева, Леонова, Малкова, Локомотивная.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.