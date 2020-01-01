Елена Бардукова В 2022 году в Перми будут установлены 10 экопунктов Помимо сбора вторсырья, в них будут проходить экологические мероприятия Поделиться Поделиться Твитнуть

В 2022 году на территории Перми планируется приступить к установке 10 экопунктов. Об этом сегодня, 14 декабря, на заседании правительства Пермского края сообщил директор ПКГУП «Теплоэнерго» Степан Микаберидзе.

По его словам, новые точки приёма качественного вторсырья необходимо обеспечить для масштабирования проекта раздельного сбора мусора в Пермском крае.

«Существующие площадки не предусматривают установку дополнительных ёмкостей для сбора, места для их установки также отсутствуют, и полезные фракции попадают в обычные контейнеры для ТКО и направляются на полигоны, — пояснил Степан Микаберидзе. — Изучив опыт других регионов, регоператор планирует в рамках государственно-частного партнёрства построить на территории Перми сеть экопунктов — точек приёма вторичного сырья, которое может быть направлено на переработку».

В экопунктах в комфортных условиях будут приниматься макулатура, ПНД-пластик, стретч-плёнка, стекло, оргтехника, платы и другая отслужившая свой срок техника, а также использованные батарейки и люминесцентные лампы.

Проект будет реализован в два этапа. Первый включает в себя определение земельных участков под установку экопунктов и разработку проекта. Он намечен на IV квартал 2021 — I квартал 2022 года. Монтаж и открытие экопунктов запланированы на II–IV кварталы следующего года.

«Это позволит сократить количество мусора, дать вторую жизнь отходам, создать сырьевую базу для пермских переработчиков, развить новые направления малого и среднего бизнеса, улучшить экологическую обстановку на территории региона. Кроме того, в пунктах планируется проводить экоуроки и другие мероприятия в рамках экологического просвещения жителей Прикамья», — рассказал Степан Микаберидзе.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поручил министерству образования совместно с министерством жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства региона и ПКГУП «Теплоэнерго» проработать вопрос введения в образовательных учреждениях Прикамья уроков экологической грамотности и эковоспитания.

«Мы прекрасно понимаем, что вопросы воспитания и обращения с твёрдыми коммунальными отходами дорогого стоят. Я слышу, что не совсем удачно реализуется пилотный проект, когда жители не разделяют отходы и сваливают всё в кучу. Конечно, мы не ожидали, что всё начнёт сразу на 100% работать, это прививается годами», — объяснил глава региона.

Дмитрий Махонин поручил также руководителям всех профильных ведомств определить места для контейнеров для раздельного сбора мусора по своим направлениям, чтобы добиться максимального охвата населения.

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