Елена Бардукова К 2024 году в Пермском крае планируется обрабатывать до 50,2% твёрдых отходов Сейчас этот показатель составляет 12,2% Поделиться Поделиться Твитнуть

Сегодня, 14 декабря, на заседании правительства Пермского края был рассмотрен ход реализации регионального проекта «Комплексная система обращения с твёрдыми коммунальными отходами» в рамках нацпроекта «Экология».

Министр жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства региона Артём Балахнин напомнил, что 1 января 2019 года в Прикамье начала действовать новая система обращения с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО). Региональным оператором было выбрано ПКГУП «Теплоэнерго».

За два года реализации проекта количество точек сбора ТКО на территории Пермского края увеличилось в 4,2 раза (с 6 тыс. до 25 тыс.), контейнеров — в 3,1 раза (с 15 тыс. до 46 тыс.). Кроме того, в четыре раза выросло количество населённых пунктов, где оказывается услуга по обращению с ТКО. В целом этой услугой охвачено почти 98% жителей Пермского края.

«Одним из показателей системы является доля отправленных на обработку и сортировку твёрдых коммунальных отходов, которая на сегодняшний день в регионе составляет 12,2%. К 2024 году этот показатель должен возрасти до 50,2%, к 2030 году — до 100%, — сообщил Артём Балахнин. — На данный момент в крае действуют три мусоросортировочных комплекса: в Лобаново, Краснокамске и Кудымкаре. Согласно территориальной схеме, планируется строительство трёх экотехнопарков и шести мусоросортировочных комплексов. Общая мощность объектов переработки составит к 2030 году более 600 тыс. т ТКО в год».

Министр также отметил, что за период работы новой системы обращения с ТКО возникало большое количество проблем, таких как несвоевременный вывоз мусора, нехватка контейнеров, отсутствие необходимого количества мест накопления и т. д. Только за 11 месяцев текущего года через портал «Управляем вместе» поступило 8662 обращения, 86,5% из них удалось сразу решить.

В частности, в 2021 году органы местного самоуправления выделили более 40 млн руб. на приобретение контейнеров. А региональным оператором самостоятельно приобретено контейнеров на сумму свыше 28 млн руб., в том числе 535 контейнеров для раздельного сбора ТКО.

«Разработан единый макет контейнерных площадок. В следующем году начнём их устанавливать в центральном планировочном районе Перми и в дальнейшем будем масштабировать такой подход на весь Пермский край», — рассказал Артём Балахнин.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подчеркнул, что решающее значение в плане контроля выполняемых подрядными организациями и регоператором работ имеет организованный надлежащим образом сбор мусора.

«В рамках проекта правительство края ведёт комплексную работу, направленную на улучшение экологии в регионе. В частности, создаются условия для сбора отходов и их своевременного вывоза. За три года количество точек сбора ТКО выросло в четыре раза, но работа в этом направлении продолжается. Кроме того, в пяти территориях региона внедрён механизм раздельного сбора мусора. Это Пермь, Кудымкар, Краснокамск, Пермский район, Оханский городской округ. К 2024 году реализуем его ещё в 10 крупных городах Прикамья. Наша цель — сделать сортировку отходов привычной для жителей. Важно повышать экологическую грамотность населения — объяснять, в том числе через СМИ, насколько необходимо внедрение сортировки — от этого напрямую зависит состояние окружающей среды», — обозначил Дмитрий Махонин.

Напомним, буквально на днях ПКГУП «Теплоэнерго» завершило аукционы по выбору подрядчиков для вывоза ТКО на всей территории Прикамья. По словам Степана Микаберидзе, директора ПКГУП «Теплоэнерго», по результатам тендеров договоры с подрядчиками заключены на три года.

«В связи с тем, что договоры долгосрочные, мы ужесточили требования к технике. Сейчас максимальный срок эксплуатации — три года для техники отечественного производства и восемь лет — иностранного. Вся техника будет брендирована. Также мы в большом объёме увеличили штрафные санкции за несвоевременный вывоз мусора. Всё будет по графику и согласно СанПиН», — пообещал Степан Микаберидзе.

«Будем надеяться, что с новыми контрактами произойдёт обновление коммунальной техники, а более жёсткие меры ответственности мотивируют перевозчиков своевременно вывозить мусор. Ваша задача также — обеспечить чёткую работу механизмов, связанных с уборкой контейнерных площадок и их сохранностью», — обозначил Дмитрий Махонин.

Особое внимание в регионе уделяется ликвидации свалок. Так, в 2021 году ликвидирована 81 крупная свалка. На эти цели из краевого бюджета было выделено более 47 млн руб. На 2022–2023 годы на эти цели заложено порядка 100 млн руб. — на ликвидацию 68 свалок в 2022 году и 82 — в 2023 году.

Кроме того, в настоящее время в рамках бюджета Пермского края выделено финансирование на разработку проектов рекультивации двух полигонов в Березниках и Соликамске общей площадью почти 34 га. Проектно-сметную документацию планируется разработать в 2022 году, провести работы по рекультивации полигонов — в 2023–2024 годах.

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