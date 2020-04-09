Первые гости нового ЖК SMART City Поделиться Поделиться Твитнуть

PAN City Group

11 декабря в жилом комплексе SMART City1состоялся премьерный День открытой стройки. За 3 часа объект посетили почти 200 человек: среди них были не только клиенты, уже купившие квартиру, но и те, кто только планирует покупку. Примечательно, что уже купившие квартиру клиенты приводили на мероприятие своих друзей и родственников, кто также задумывается об улучшении своих жилищных условий. Кроме того, день открытой стройки — отличная возможность познакомиться и подружиться с будущими соседями, ведь теплые добрососедские отношения влияют на наше ощущение дома.

Специалисты компании PAN City Group2 провели экскурсии в 16- и 25-этажной секции строящегося дома, в ходе которых рассказали о преимуществах ЖК SMART City и показали планировочные решения свободных квартир, что позволило клиентам своими глазами оценить качество и темпы строительства, а также выбрать идеальную для себя планировку и распланировать функционал каждой комнаты в ней. Полезным также оказалось общение со строителями: будущие новосёлы живо интересовались техническими аспектами хода строительства и используемыми материалами.

Несмотря на то, что в комплексе продано уже более 50% квартир, вы ещё можете выбрать квартиру, отвечающую именно вашим требованиям комфортной жизни: необходимую площадь, планировочное решение, предпочитаемую сторону света и этаж.

Кроме того, успеть купить квартиру в 2021 году — выгодно:

В случае, если вы не присутствовали на Дне открытой стройки, сотрудники отдела продаж с радостью проконсультируют вас по всем интересующим вопросам, подберут максимально выгодные условия покупки и забронируют понравившуюся вам квартиру. Ждём вас на следующем Дне открытой стройки: следите за нашими новостями!

1 ЖК SMART City — строящийся многоквартирный дом переменной этажности по адресу: Пермский край, Пермь, Стахановская, 52а. Застройщик — общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «МОСТ Сити Проект». Проектная декларация размещена на сайте единой информационной системы жилищного строительства https://наш.дом.рф/ и сайте застройщика https://morion-smartcity.ru/.

2 PAN City Group — ООО «ПАН Сити Групп» — управляющая организация ООО СЗ «МОСТ Сити Проект».

3 Скидка в размере 3% предоставляется на квартиры в строящемся ЖК «SMART City» по адресу: г. Пермь, ул. Стахановская, 52а. В акции участвуют двухкомнатные квартиры площадью 54,7 кв. м, 55,2 кв. м, 56,6 кв. м, 57,2 кв. м, 58,8 кв. м и трёхкомнатные квартиры площадью 73,1 кв. м, 73,8 кв. м. Скидка в размере 3% предоставляется при условии подписания ДДУ в срок до 23.12.2021 включительно при полной оплате цены договора в течение 5 дней с момента регистрации ДДУ. Максимальная сумма скидки составляет 178 072 руб. для квартир № 257, 266, 275.

4 Процентная ставка составляет 5,55% при кредитовании в рамках Льготной ипотечной госпрограммы для семей с детьми. Погашение кредита — аннуитетными платежами. Первоначальный взнос не менее 15% от стоимости приобретаемой квартиры. Срок кредитования — до 25 лет. Валюта кредита — рубли РФ.

При кредитовании в рамках постановления правительства РФ от 23.04.2020 №566 ставка составит 5,99%. Ставка повышается на 1% при отказе от личного страхования (страхование жизни, страхование от несчастного случая и болезни). Сумма кредита — от 200 000 до 3 000 000 руб. Погашение кредита — аннуитетными платежами. Первоначальный взнос — не менее 15% от стоимости приобретаемой квартиры. Срок кредитования — до 25 лет. Валюта кредита — рубли РФ.

При кредитовании не в рамках программ Правительства РФ процентная ставка составляет от 8,1 до 9,5%, устанавливается для каждого клиента индивидуально в зависимости от риск-профиля клиента. Процентная ставка повышается на 1% при покупке жилого дома, на 2%, при покупке нежилой недвижимости, на 3%, при отказе от личного и/или титульного страхования. Сумма кредита — от 200 000 до 10 000 000 руб. (для г. Перми и Пермского края), от 200 000 до 14 000 000 руб. (для г. Москвы и Московской обл., а также для VIP-клиентов). Первоначальный взнос не менее 15% от стоимости приобретаемой квартиры. Погашение кредита — аннуитетными и дифференцированными платежами. Срок кредитования до 25 лет. Валюта кредита — рубли РФ. Информация приведена по состоянию на 09.08.2021 и не является публичной офертой. АО КБ «Урал ФД». Универсальная лицензия ЦБ РФ №249 от 09.04.2020.

5 Рассрочку предоставляет ООО СЗ «МОСТ Сити Проект».

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