Мария Сыропятова Авиакомпании запросили допуски на прямые рейсы из Перми в Узбекистан и Грецию Пока прямых перелётов в эти страны из Большого Савино нет Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Росавиации запрошены разрешения на осуществление регулярных авиаперелётов из Перми в узбекский город Андижан и греческие города Афины, Кос и Корфу. Эти данные появились на сайте ведомства.

Авиакомпания «ИрАэро» собирается летать в Афины и Кос по два раза в неделю, а авиакомпания Royal Flight дважды в неделю в Корфу. Кроме того, «ИрАэро» запросила допуск на авиаперелёты из Перми в Андижан (Узбекистан). Рейсы также планируются дважды в неделю.

Сейчас в расписании пермского аэропорта прямых авиаперелётов в Грецию и Узбекистан нет.

Решение о выдаче допусков не является основанием или решением о возобновлении полётов по международным маршрутам, пояснили в Росавиации. Допуск — это право авиакомпании, которым она сможет воспользоваться, если посчитает нужным.

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