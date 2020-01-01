Пермское УФАС защитило интересы перевозчиков в апелляционном суде Администрации Чайковского грозит штраф в размере 50 тыс. рублей Поделиться Поделиться Твитнуть

Панорама города Чайковского

Игорь Катаев

Решение и предписание Пермского УФАС в отношении администрации Чайковского округа, нарушившей закон «О защите конкуренции», устояли в Семнадцатом арбитражном апелляционном суде Пермского края, сообщили в пресс-службе антимонопольного ведомства.

Сотрудники УФАС посчитали, что власти Чайковского при организации конкурсов среди перевозчиков на оказание услуг пассажирских перевозок создают только видимость конкуренции, утвердив номинальный критерий оценки участников по опыту работы.

Пермское УФАС предписало администрации прекратить нарушение закона «О защите конкуренции» и в срок до 30 мая 2021 года изменить шкалу оценки конкурсантов по данному критерию.

Однако чиновники не исполнили предписание и попытались оспорить позицию УФАС в суде. Сначала они проиграли дело в Арбитражном суде Пермского края, а теперь пермских антимонопольщиков поддержал Семнадцатый арбитражный апелляционный суд.

Как напомнили в УФАС, за игнорирование предписания администрации Чайковского грозит штраф в размере 50 тыс. руб. Кроме того, должностные лица, допустившие нарушение закона «О защите конкуренции», также будут оштрафованы на сумму от 15 тыс. до 50 тыс. руб.

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