Олеся Максименко За хищение 8,7 млн руб. в рамках исполнения контракта на закупку масок пермяк отправился в колонию Индивидуальный предприниматель получил четыре года лишения свободы и штраф Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми вынесен приговор в отношении местного индивидуального предпринимателя, обвиняемого в хищении более 8,7 млн руб.

Следствие установило, что в 2020 году ранее судимый мужчина заключил контракт на поставку 1,4 млн медицинских масок в ООО «Медицинские поставки». Средства индивидуальной защиты общество так и не получило, а перечисленные за заказ деньги мужчина присвоил себе.

Ленинский районный суд Перми приговорил мужчину к четырём годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима. Также он должен будет заплатить штраф в размере 400 тыс. руб., сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

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