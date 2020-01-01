Андрей Стрельцов Штангист из Чусового завоевал малую золотую медаль на чемпионате мира Добиться успеха ему не помешала даже травма Поделиться Поделиться Твитнуть

Артём Окулов

Пресс-служба правительства Пермского края

Артём Окулов выиграл на чемпионате мира по тяжёлой атлетике в Ташкенте малую золотую медаль в толчке в весовой категории до 89 кг. Об этом сообщает ТАСС.

Следует отметить, что спортсмен принял участие в международном турнире впервые за три года. Выступать ему мешала травма. Он перенёс две операции и долго восстанавливался. В понедельник, 13 декабря, в Ташкенте Артём Окулов стал шестым, набрав 363 кг (158+205).

«Колено у меня прошло, но сейчас проснулись более старые травмы. Болят бёдра, и последние две недели я готовился на обезболивающих. Здесь на втором толчке очень сильно в ноге щёлкнуло, и на третий выходил с болью. Но это всё оправдания, не более того», — приводит его слова ТАСС.

Ранее 27-летний спортсмен из Чусового становился чемпионом мира в 2015 и 2017 годах. Сейчас в его планах, при удачном стечении обстоятельств, попытаться отобраться на следующую Олимпиаду.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.