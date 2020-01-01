В Прикамье с опережением сроков к высокоскоростному интернету подключены все объекты социнфраструктуры Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

В Пермском крае раньше срока завершились работы по подключению к высокоскоростному интернету объектов социальной инфраструктуры. О завершении работ сообщает сайт губернатора и правительства региона.

Подключением 344 организаций и учреждений Карагайского, Косинского, Кочёвского, Красновишерского округов и других муниципалитетов в 2021 году в рамках нацпроекта «Цифровая экономика РФ» данная работа была завершена.

Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края:

— Сегодня наличие связи и интернета — это возможность для дистанционной работы и учёбы, развития телемедицины.

В частности, в 2021 году подключены к интернету 165 фельдшерско-акушерских пунктов, 64 образовательных учреждениях.

Всего же за три года доступ к сети получили 784 организаций здравоохранения, включая 309 ФАПов, 217 школ, 22 пожарные части, 111 объектов культуры, 55 зданий Росгвардии, 70 зданий органов местного самоуправления. На сегодняшний день 93% населения Пермского края обеспечено широкополосным доступом в интернет.

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