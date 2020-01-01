Олеся Максименко
Ревакцинацию от коронавируса в Пермском крае начали свыше 120 тыс. человек
Завершили курс 107,9 тыс. жителей
По данным регионального минздрава, ревакцинацию от COVID-19 начали 121,6 тыс. жителей Пермского края. При этом уже завершили курс иммунизации 107,9 тыс. человек.
В ведомстве напоминают, что повторно прививку от коронавируса необходимо ставить через шесть месяцев после проведения предыдущей вакцинации.
В целом, по данным на 13 декабря, первичную вакцинацию с начала прививочной кампании прошли почти 1,1 млн жителей Прикамья, что составляет 54,6% всего взрослого населения региона.
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