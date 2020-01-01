Елена Синица В Перми на этой неделе будет работать шесть мобильных пунктов вакцинации При себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС Поделиться Поделиться Твитнуть

Как сообщает пресс-служба регионального минздрава, на неделе с 13 по 19 декабря в Перми будет работать шесть мобильных пунктов вакцинации.

Так, на этой неделе вакцинироваться можно в ТРК «Планета» (шоссе Космонавтов, 162б). Пункт вакцинации будет работать 13–17 декабря с 14:00 до 20:00 и 18–19 декабря с 12:00 до 18:00.

В наличии вакцины «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»), «Спутник Лайт», вакцина от гриппа.





Также пункт вакцинации продолжит работать в ТРК «СпешиLove» (ул. Спешилова, 114). Здесь привиться можно будет 14–19 декабря с 11:00 до 17:00. В этом пункте доступны «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»), «Спутник Лайт», вакцина от гриппа, вакцина от пневмококковой инфекции.





Кроме этого, мобильный пункт организован в выставочном объединении «Пермская ярмарка» (шоссе Космонавтов, 59). Он будет работать 13–17 декабря с 11:00 до 17:00 и 18–19 декабря с 10:00 до 18:00. В наличии вакцины «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»), «Спутник Лайт», вакцина от гриппа.





Будет работать пункт в ТРК «Семья» (ул. Революции, 13). Здесь вакцинироваться можно 13–17 декабря с 14:00 до 20:00 и 18–19 декабря с 12:00 до 18:00. В наличии вакцина «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»), вакцина от гриппа.





Привиться можно и в помещении Сбербанка (бульвар Гагарина, 65а) 13–17 декабря с 10:00 до 15:00. Здесь есть вакцины «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»), «Спутник Лайт», вакцина от гриппа.





В спортивном комплексе «Спортхолл» (проспект Парковый, 58а) можно будет привиться 14 и 16 декабря с 10:00 до 12:00. В наличии вакцины «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»), «Спутник Лайт», вакцина от гриппа.





Сделать прививку смогут все желающие старше 18 лет. Перед вакцинацией проводится врачебный осмотр. При себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС.

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