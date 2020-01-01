Андрей Стрельцов Чусовлянка стала призёром этапа Кубка мира по санному спорту Она получила бронзу за заезды в эстафете Поделиться Поделиться Твитнуть

Российские саночники заняли третье место в командной эстафете на этапе Кубка мира в Германии. Национальную команду представляли: двойка Александра Денисьева с Владиславом Антоновым, Александр Горбацевич и Екатерина Катникова, спортсменка из города Чусового Пермского края.

Екатерина — двукратная чемпионка мира по санному спорту. В сезоне-2020/21 завоевала две бронзовые медали Кубка мира. На чемпионате России в Сочи стала третьей в индивидуальной классической гонке и вице-чемпионкой страны в эстафетной гонке.

Следующий этап Кубка мира пройдёт с 18 по 19 декабря в Австрии.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.