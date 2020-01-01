Андрей Стрельцов «Кама» разделила очки в уральском дерби Пермская волейбольная команда принимала екатеринбургский «Локомотив-Изумруд» Поделиться Поделиться Твитнуть

ВК «Кама»

В девятом туре волейбольного чемпионата России среди команд Высшей лиги А «Кама» на своей площадке принимала екатеринбургский ВК «Локомотив-Изумруд».

В первом матче гости были сильнее — 3:0. Во втором пермскому клубу удалось взять реванш со счётом 3:2.

По итогам тура «Кама» сохраняет за собой четвёртое место в конференции. 17–18 декабря пермская команда проведёт игры с челябинским «Динамо».





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