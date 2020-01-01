Елена Синица В Перми с организации взыскали 3,9 млн руб. в пользу родственников погибших рабочих Виновного отправили в колонию на два с половиной года Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба УФССП России по Пермскому краю

В Перми судебные приставы взыскали 3 млн 900 тыс. руб. в пользу родственников дорожных рабочих, погибших в результате наезда. Об этом сообщает пресс-служба УФССП.

Поясняется, что в марте 2020 года 36-летний водитель организации ООО «Белое золото» сбил двух рабочих, наносивших дорожную разметку на федеральной трассе Киров — Пермь. Оба пострадавших скончались на месте.





Затем Карагайский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении водителя. Его отправили в колонию-поселение на два года и шесть месяцев. Также в течение двух лет ему запрещено управлять транспортными средствами.





Так как в момент происшествия виновный находился при исполнении должностных обязанностей, ущерб взыскан с организации, в которой он работал.





По решению суда ООО «Белое золото» обязано было выплатить 3 млн 900 тыс. руб. в пользу вдов и детей погибших. Вся сумма уже внесена на депозитный счёт судебных приставов.

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