Андрей Стрельцов Пермский спортсмен выиграл золото на чемпионате мира по паратхэквондо Владислав Кричфалуший стал сильнейшим на планете в этом виде спорта в седьмой раз Поделиться Поделиться Твитнуть

Владислав Кричфалуший / фото: Паралимпийский комитет России, paralymp.ru

Российские спортсмены завоевали четыре золотые награды чемпионата мира по паратхэквондо. Среди чемпионов и спортсмен из Березников Владислав Кричфалуший. Он первенствовал в классе K41 в весовой категории до 61 кг. Об этом сообщает сайт Паралимпийского комитета России.

Соревнования проходили в Турции с 11 по 12 декабря.

Паратхэквондо — паралимпийский вид спорта. Отличие его от олимпийского тхэквондо заключается лишь в том, что запрещены удары в голову.

Владислав Кричфалуший живёт в Березниках. Его тренирует Михаил Плотников. Спортсмен семь раз завоёвывал титул лучшего в мире и пять раз был победителем европейского чемпионата.

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