Олеся Максименко На новогодних праздниках в детских садах Пермского края запретят аниматоров и фотографов Родителей рекомендовано пускать при наличии QR-кода о вакцинации или перенесённом заболевании Поделиться Поделиться Твитнуть

Новогодние праздники в детских садах Пермского края будут разрешены только при соблюдении всех требований безопасности. При этом запрещены массовые мероприятия, предполагающие участие нескольких групп, а также привлечённые аниматоры, фотографы и иные специалисты из сторонних организаций, передаёт «Рифей-Пермь» со ссылкой на региональный Роспотребнадзор.

Во время утренников необходимо также регулярно проветривать и дезинфицировать помещения. Родителей будут пускать при условии наличия маски, прохождения температурного контроля и соблюдения социальной дистанции. Кроме того, ведомство рекомендует пускать родителей, имеющих QR-код о вакцинации или перенесённом в последние шесть месяцев заболевании.

Окончательное решение остаётся за администрацией дошкольных учреждений.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.